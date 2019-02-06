Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению жилищно-коммунальных условий жителей Гянджи. Текст документа опубликован в среду на сайте главы государства.

В документе говорится, что с целью улучшения жилищно-коммунальных условий жителей Гянджи, понесших ущерб в результате взрыва в жилом доме 20 ноября 2018 года, из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, на строительство нового жилого здания, выделить исполнительной власти города Гянджа 3,7 млн. манатов.

Minval.az