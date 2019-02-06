Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал указание Кабинету министров об отмене изменений в решение номер 636 от 27 декабря 1993 года «О правилах привлечения к материальной ответственности за ущерб, нанесенный лесному хозяйству». Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Отмечается, что «решение принято с учетом поступивших обращений с мест».

Лицо, которое собирает фрукты в лесу без законного основания, должно вернуть их. Если это невозможно, размер нанесенного ущерба рассчитывается на то число, когда произошло правонарушение, в соответствии с регулируемыми государством ценами, а в случае, если государство не регулирует их, в соответствии с ценами в свободной продаже.

Изменения, внесенные Кабмином, предусматривали заметное повышение выплат за незаконный сбор фруктов и растений в лесу.

Minval.az