Землетрясение магнитудой шесть в Исмаиллинском районе является землетрясением средней силы. Об этом в среду сказал директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли.

По его словам, вчерашнее землетрясение ощущалось в многоэтажных зданиях в Хатаинском, Ясамальском и Насиминском районах Баку.

Как отметил Етирмишли, на всей территории Баку землетрясение не ощущалось, что связано с его сложной геологической структурой.

«Геологическая структура Баку очень сложная. Поэтому сейсмичность каждой территории в Баку, где ведется строительство, должна определяться точно», — цитирует его Тренд.

Minval.az