Два человека стали жертвами убийства, совершенного пятого февраля в Бинагадинском районе Баку. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции района.

5 февраля, в 11:30 в доме на территории поселка 28 Мая были найдены убитыми проживавшие там супруги — 27-летний Мамедов Илькин Эльман оглу и 25-летняя Мурадзаде Севиндж Яшар гызы.

По предварительной информации, мужчина был убит ударом ножа в сердце, а женщину убийца задушил руками.

Спустя некоторое время сотрудниками 18-го отделения Наримановского района был задержан подозреваемый в двойном убийстве. Им оказался житель Бейлаганского района 30-летний Бехбудов Вели Али оглу — близкий родственник убитой Севиндж Мурадзаде.

Известно, что в момент задержания мужчина находился в состоянии шока.

В отношении Бехбудова по факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело.

Обстоятельства преступления выясняются.

Minval.az