Определены альтернативные направления для движения транспортных средств в связи с ремонтными работами, проводимыми на проспекте Нобеля в Баку.

Как сказал во вторник Trend начальник отдела Управления государственной дорожной полиции ГУП Баку полковник полиции Вагиф Асадов, в качестве альтернативы предусматривается движении в направлении проспекта Бабека.

По словам начальник отдела, в качестве альтернативы транспортные средства смогут по проспекту Бабека двигаться в направлении улицы 10-ая Заводская, или через улицу Наджафгулу Рафиева в сторону улицы Афияддина Джалилова.

Напомним, что 23 декабря минувшего года произошло проседание проезжей части дороги на проспекте Нобеля. При оценке воздействия на коллектор «Сахиль» было обнаружено, что шахта № 11 была заполнена грунтовыми водами. Для удаления грунтовых вод ОАО «Азерсу» приняло неотложные меры: специализирующаяся в этой области компания «Пенетрон-Азербайджан» с помощью специальных материалов провела изоляцию шахты и полностью предотвратила заполнение шахты грунтовыми водами.

Согласно предварительной оценке, работы по укреплению грунта будут проводиться в течение 20-25 дней. В течение этого периода в целях обеспечения безопасности участников движения и безопасности строительных работ планируется полностью ограничить движение транспорта по проспекту Нобеля в направлении города. Согласно договоренности соответствующих государственных структур к строительным работам планируется приступить в ближайшие дни.

Minval.az