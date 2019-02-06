10 человек были госпитализированы в больницы в результате произошедшего сегодня утром столкновения фуры ТIR с маршрутным автобусом №551.

Как сообщили в ответ на запрос Report в Минздраве, из пострадавших 6 — мужчины, 4 — женщины.

В министерстве также сообщили, что из доставленных в Клинический медцентр № 1 пострадавших 4 были отпущены после оказания первой медпомощи: «Из остальных пострадавших 3 размещены в отделении нейрохирургии, 2 – травматологии и 1 — в реанимации. Их состояние средней стабильности».

Отметим, что в Государственной службе автомобильного транспорта сообщили, что после завершения расследования по инциденту в отношении транспортной компании будут приняты соответствующие меры.

Minval.az