Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение по устранению последствий землетрясения. Об этом сказал в среду в Шамахы министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров.

Гейдаров сказал, что в соответствии с поручением главы государства, совместно с комиссией МЧС в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах будет проведена соответствующая работа.

«Согласно указанию первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, волонтеры Фонда Гейдара Алиева будут принимать непосредственное участие в этой работе», — отметил Гейдаров.

По его словам, жители домов, находящихся в аварийном состоянии, будут временно размещены в других местах, а для проведения ремонтно-восстановительных работ государство выделит помощь.

Minval.az