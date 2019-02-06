5 февраля примерно в полночь в Баку ощущалось землетрясение.

Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, подземные толчки были зарегистрированы в 23:20 и в 23:31 по местному времени.

Эпицентр первого толчка находился в 150 км, а второго – в 131 км к северо-западу от Баку.

Сила толчков, которые ощутили многие жители столицы и, в первую очередь, жители высотных зданий, составила 4,5 и 5 баллов по шкале Рихтера соответственно.

Согласно информации Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, по предварительным данным, подземный толчок отмечен в 23:31 в 11 км юго-западнее от станции Пиргулу, в Исмаиллинском районе. В эпицентре сила толчков составила около 6 баллов, в окрестных районах — до 5,3 баллов.

Minval.az