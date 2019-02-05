Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по укреплению материально-технической базы лифтового хозяйства многоквартирных зданий в городах и районах страны.

Согласно распоряжению, в целях укрепления материально-технической базы лифтового хозяйства 237 многоквартирных зданий в 12 городах и районах Азербайджана, из суммы, указанной в пункте 1.64 «Распределения расходов, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденного распоряжением Президента от 15 января 2019 года, районным исполнительным властям будет выделено 40 миллионов манатов в соответствие с приложенным к этому распоряжению списку.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов — обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Minval.az