Частные общереспубликанские телерадиовещательные компании в Азербайджане получат единовременную финансовую помощь в размере 600 тыс. манатов, сообщает пресс-служба Национального совета по телерадиовещанию (НСТР).

«На состоявшемся во вторник заседании НСТР было принято решение о выделении единовременной финансовой помощи в размере 600 тыс. манатов каждому из пяти частных общереспубликанских телерадиовещательных компаний – Lider, Xazar, ATV, ARB 24 и Space», — сказано в сообщении.

Финансирование деятельности пяти указанных телерадиовещателей производится за счет средств, выделенных НСТР распоряжением президента Азербайджана для оказания 5 телекомпаниям дополнительной поддержки для вещания посредством спутника Azerspace-1 и других средств.

Также на заседании НСТР было принято решение о создании нового вещательного пакета ITV (Общественное телевидение) для применения высококачественного цифрового вещания в формате Full HD (вещательный канал 34 ТВ с охватом территории Баку и Абшеронского полуострова).

Minval.az