Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Баку принял Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, сообщает сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Баку принял Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, сообщает сайт главы государства.
Дата: 2019/02/05 19:47
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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