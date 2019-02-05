Двое детей, обнаруженных перед одним из домов торжеств в Бардинском районе, сегодня будут переданы в один из детских домов в Гяндже.

Об этом во вторник сказал Trend первый заместитель главы Исполнительной власти Бардинского района Вахид Гараев.

По словам замглавы ИВ, дети в данный момент находятся в детской больнице Бардинского района.

«Малолетние дети находятся под полным контролем. У них нет каких-либо проблем, дети полностью здоровы и вскоре будут переведены в детский дом. Установлена личность их матери: ею является Егяна Асланова 1984 года рождения из села Кемерли Газахского района Азербайджана. По ее словам, она работала в кафе и чайхане в Барде», — сказал Гараев.

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