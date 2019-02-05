5 февраля исполняется 80 лет народному писателю Азербайджана, драматургу, сценаристу и режиссеру Рустаму Ибрагимбекову.

Автор сценариев таких фильмов, как «Белое солнце пустыни», «Храни меня, мой талисман», «Восток-Запад», «Урга. Территория любви», «Сибирский цирюльник», «Утомленные солнцем», встретит юбилей в театре Et Cetera на премьерном спектакле «Утро туманное», который поставил по собственной пьесе. В беседе с ТАСС Ибрагимбеков подтвердил, что именно так и хотел отпраздновать собственный юбилей.

«Я получил огромное удовольствие от этой работы, — признался Ибрагимбеков. — Я понимаю, что то, что я 80 лет живу, уже большая победа. А то, что я в 80 лет поставил спектакль, я считаю это грандиозным своим достижением и благодарю всех, кто помог этому совершиться».

За свою кинодеятельность он отмечен Государственными премиями СССР и России, у него также есть «Оскар» и «Золотой лев». Не менее значительны заслуги Ибрагимбекова и на театральном поприще: он — автор 15 пьес, которые были поставлены в более чем ста театрах разных стран.

Впрочем, как заметил Ибрагимбеков, счет содеянному он не ведет. «Признаюсь, что когда был молодым, вел счет женщинам, с которыми имел дело, но потом и это бросил», — отшутился он.

На вопрос ТАСС, собирается ли он праздновать круглую дату в Баку, Ибрагимбеков ответил: «Раньше я жил в двух городах — в Баку и в Москве. В последнее время в Баку практически не езжу. Но я надеюсь, что в ближайшее время, я это наметил, если конкретно, то этой весной я приеду и восстановлю эту традицию — жить на два города», — заверил юбиляр.

Так же откровенно он высказался и по поводу возраста. «80-летие не страшно, если ты нравишься не только сам себе. Если еще кому-то нравишься, то уже замечательно. Самое страшное, это когда тебе 80, а тебе перестают нравиться люди, и ты не нравишься людям, а я ощущаю все время, что и мне нравятся люди, и я им нравлюсь, и это очень поддерживает», — поделился Ибрагимбеков.

А дальше развил свою формулу жизни. «Я должен сказать, что получаю удовольствие от жизни, самое искреннее, и думаю, что если даже мне будет очень тяжело, я все равно понимаю, что сама возможность жить — великое благо. Потому что молодость имеют все, а дожить до старости — это привилегия, и этой привилегией надо уметь пользоваться. И я могу сказать, что пока мне это удается, потому что утром, преодолевая леность, я встаю и с удовольствием работаю», — сказал Ибрагимбеков.

В ходе беседы выяснилось, что сейчас он с удовольствием пишет книгу воспоминаний. «Вот когда садишься за лист бумаги, надо набраться дерзости взять ручку, потому что знаешь, сколько великих писали до тебя, сколько замечательных писателей есть сейчас и сколько еще будет. И надо преодолеть сомнения, и я преодолеваю только одним способом: в этой жизни есть вещи, которые знаю только я», — заявил Ибрагимбеков.

«При всем величии Шекспира, Чехова и ныне живущих больших писателей то, что знаю я, они не знали, — пояснил литератор. — И про моих друзей, и про мою жизнь могу написать только я, больше никто. Только я могу внести в общую картину мира свой фрагментик. Если я не сделаю этого, никто этого не сделает, такое убеждение мне помогает преодолеть сомнения и работать».

При этом он в очередной раз отметил, что получает удовольствие от литературного труда. «Вообще, я в жизни делаю только то, что приносит мне удовольствие. Никогда не занимаюсь чем-то, насилуя и заставляя себя», — подчеркнул Ибрагимбеков.

«Уже 40 лет я руковожу Союзом кинематографистов Азербайджана и продолжаю это делать, при том, что сложилась очень непростая ситуация, — признался мастер. — Я также возглавляю потрясающую организацию под названием Конфедерация союзов кинематографистов, то есть продолжаю собирать кинематографистов бывшего СССР, устраиваю разные киношколы, семинары, национальные форумы. Потому что я человек культа дружбы, и все это мне в удовольствие».

Кроме того, по словам Ибрагимбекова, он придумал международную премию для кинематографистов стран восточной Европы и западной Азии. Она называется «Восток-Запад. Золотая арка». В прошлом году состоялось ее первое вручение. На 14 апреля объявлена вторая церемония награждения, местом проведения которой станет Московский театр Et Cetera.

«Я получаю большое удовольствие от работы и вообще от всех проявлений жизни, — итожит Ибрагимбеков. — Уверяют, что наше пребывание здесь временно, а есть некое продолжение. Я не ставлю это под сомнение. Но даже, если мы тут временно, надо получить максимальное удовольствие от этого временного пребывания».

Minval.az