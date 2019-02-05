Группа людей демонстрирует непристойность в социальных сетях по отношению к президенту Азербайджана. По мере усиления Азербайджана, поддержки независимой политики президента Ильхама Алиева эти атаки нарастают. Об этом заявил первый вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, передает Репорт.

«Этому безобразию должен быть положен конец. Очернительная кампания против Азербайджана обречена на крах. Эти люди должны понять, что нашу страну не сокрушить. Азербайджан целенаправленно идет вперед и ничто не заставит нас свернуть с пути», — отметил он.

З.Аскеров призвал ужесточить меры по наказанию за оскорбления и клевету: «Президент Ильхам Алиев является гарантом развития и безопасности Азербайджана. Нужно положить конец очернительной кампании против нашей страны, а для этого следует усовершенствовать нашу правовую базу».

Депутат Айдын Мирзазаде отметил, что некоторые круги совершают провокации против нашей страны, пытаясь ввергнуть Азербайджан в состояние ближневосточных государств. Депутат Агиль Аббас призвал посольства Азербайджана за рубежом серьезно заняться данной темой.

Депутаты Адыль Алиев и Захид Орудж призвали применить жесткие меры в отношении оскорблений и клеветы в адрес главы государства.

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