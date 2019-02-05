В Баку мужчина, промышляющий проституцией, стал жертвой вымогательства денег путем угроз и шантажа.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах.

В 39-е отделение полиции Сабаильского района с жалобой обратился 31-летний житель Гянджи (имя не называется по этическим соображениям), промышляющий проституцией. По его словам, второго февраля в 21:00 у него было интимное свидание с неким Р.Н. Однако после свидания мужчина стал шантажировать пострадавшего тем, что опозорит его.

Взамен на молчание шантажист потребовал и добился выплаты одной тысячи манатов. Затем он получил у пострадавшего еще 370 манатов. Кроме этого, злоумышленник отнял у жителя Гянджи два мобильных телефона, удостоверение личности и паспорт.

После всего этого вымогатель дал понять своей жертве, что если тот даст ему еще 600 манатов, то получит назад свои документы.

В ходе расследования оперативники уголовного розыска вышли на след подозреваемого и задержали его. Задержанным оказался 37-летний житель Бабекского района Нахчывана Р.Н. В отношении задержанного по факту вымогательства денег возбуждено уголовное дело.

Minval.az