Сотрудница подразделения минской милиции, охраняющего посольство Азербайджана в Беларуси, спасла мужчину от смерти в минувшие выходные, сообщается на сайте белорусского МВД.

Младший инспектор подразделения ведомства по охране диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств, прапорщик Елизавета Анджапаридзе при осмотре охраняемого объекта – посольства Азербайджана, заметила недалеко человека на трамвайных путях. В это же время по линии приближался трамвай, а лежащий не реагировал на сигналы, подаваемые водителем, указывается в сообщении.

Прапорщик, не теряя время, подбежала к мужчине на путях и вытащила из-под колес трамвая.

Позже оказалось, что спасенный абсолютно пьян и потому был не способен реагировать на приближающуюся опасность.

Minval.az