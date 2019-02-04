«Всем известны тяжелые последствия армяно-азербайджанского конфликта для региона. Особенно это чувствуют азербайджанские вынужденные переселенцы, изгнанные с родных земель в результате проводимой Арменией политики агрессии и оккупации, в том числе члены азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики. Мы верим, что с урегулированием армяно-азербайджанского конфликта в регионе не просто восстановится военная и политическая безопасность и стабильность, но и будут достигнуты большие успехи в развитии экономической, гуманитарной и других сфер.

В этой связи наше внимание привлекло расследование на тему «Экономическое влияние урегулирования нагорно-карабахского конфликта на Армению и Азербайджан», проведенное в январе 2019 года в Брюсселе. Это расследование было подготовлено консалтинговой компанией BE Berlin Economics GmbH со штаб-квартирой в Берлине при финансовой поддержке Евросоюза».

Как сообщает Report, об этом сказал глава азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики Турал Гянджалиев.

«В расследовании подчеркивается, что посредством полного урегулирования конфликта, открытия границ, восстановления торговли, решения всех вопросов в связи с потенциалом сотрудничества, беженцами и вынужденными переселенцами будет достигнута нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией. Особенно отмечается, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта принесет большую экономическую выгоду и это в экономических интересах обеих стран. Как азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики мы бы хотели сказать, что разделяем эту логику и поддерживаем такой подход», — добавил Т.Гянджалиев.

После глава общины сказал: «Члены азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики верят, что азербайджанская и армянская общины Нагорного Карабаха способны вновь жить в мирных условиях в рамках признанных на международном уровне границ, суверенитета и территориальной целостности нашей страны».

Minval.az