Министерство внутренних дел распространило официальную информацию о спецоперации, проведенной в сети магазинов Lady Sharm.

Как сообщили в пресс-службе МВД, во время операции, проведенной по многочисленным жалобам в действующих на территории столицы и регионов сети магазинов Lady Sharm, были выявлены многочисленные правонарушения, факты грубого нарушения прав потребителей и обмана клиентов. В результате один из владельцев фирмы, житель Джалилабадского района Эльнур Исмайлов, главный бухгалтер фирмы Зиярат Аббасов, ответственные сотрудники Валех Гараев и Фуад Ализаде были задержаны и переданы следствию.

Расследование выявило, что на выставленную в магазинах одежду низкого качества, изготовленную в Китайской Народной Республике, в подпольных цехах Lady Sharm пришивались этикетки известных брендов «Chanel», «Fendi», «Dolce & Gabbana», «Valentino», «Chiristian Dior» , «İtterre» и др. Эта одежда с поддельными этикетками продавалась клиентам за цену, во много раз превышающую настоящую стоимость.

В продолжение оперативных мероприятий в столице были обнаружены подпольный швейный цех и склад сети магазинов «Lady Sharm».

Расследование также установило, что на сшитые товары в осуществляющем деятельность в столице цехе компании Lady Sharm пришивались этикетки «Made in Turkey» и «Made in İtaly».

По названным фактам в следственном отделе Главного управления полиции возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям, расследование продолжается.

Minval.az