Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-председателя правления ОАО «Международный банк Азербайджана» Джахангира Гаджиева, его свояка Исмаила Хидаятзаде, бывшего депутата Дуньямина Халилова, Джамала Гасанова, Сархана Расулова, Натига Иманова, Самира Гаджиева,Тебриза Абдульгамидова, Махира Гафарова, Садыха Муртузаева, Тарлана Магеррамова, Фахраддина Хейбетова,Рамина Ахмедова, Фариза Мурадова, Салахаддина Гадирова, Эрхана Джавада, Арифа Рамазанова, Наваи Ширинова, Светланы Асадуллаевой, Арифа Мадатова, Адиля Микаилова, Рамиса Керимова, обвиняемых в присвоении.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаика Ганиева было объявлено, что защитой прав Дж.Гаджиева займется еще один адвокат — Фахраддин Мехтиев.

По словам судьи, в качестве потерпевшей стороны признано ООО «Азербайджанский Международный банк», а в качестве гражданского истца — небанковская кредитная организация ЗАО «Аграркредит» и министерство налогов.

Затем представитель министерства налогов объявил о возбуждении ими гражданского иска на 1 752 359манатов. Он потребовал удержать указанную сумму с Дж.Гаджиева и перечислить в госбюджет.

На процессе гособвинитель объявил обвинительный акт, однако на заседании возник перерыв.

Заседание суда продолжится во вторую половину дня.

Minval.az