Найдена мать обнаруженных на улице Барды двух малолетних детей.

Как сообщает Report, после инцидента сотрудники Бардинского районного отделения полиции приступили в поисковым операциям в этом направлении.

Стало известно, что матерью детей является жительница села Кемерли Газахского района Егяна Немат гызы Османова.

Работающая в Бардинском районе Е.Османова сказала, что не может финансово содержать детей и потому предприняла такой шаг: «Некоторое время я работала в кафе и чайных домах. Я нашла съемное жилье, за которое платила 2 маната в день. Потом я ушла с работы и не могла даже платить за аренду. Я знала, что хозяин дома выселит нас и потому сама сбежала ночью, а детей оставила дома. Потом владелец дома отдал детей моей коллеге, которая отвела нас в тот дом».

По факту ведется расследование.

Отметим, что в Бардинском районе у обочины дороги были обнаружены малолетние брат и сестра.

По словам местных жителей, в момент обнаружения дети были безнадзорными.

Minval.az