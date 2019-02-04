Учёный Сергей Замоздра сравнил кубинский и челябинский метеориты, рассказав, что взорвавшийся над островом болид оказался на порядок слабее, чем упавший в озеро Чебаркуль в феврале 2013 года.

— По всем признакам это был болид, закончившийся метеоритным градом. Я посмотрел комментарии специалистов, имеющих доступ к данным со спутников и радаров. Вывод: всё как в Челябинске, только масштабы меньше, — заявил Замоздра РИА «Новости».

По словам доцента кафедры теоретической физики ЧелГУ, свечение метеорита длилось две секунды, а не 16, как в случае с Чебаркульским метеоритом. Протяжённость дымного следа составила до 20 километров.

Замоздра добавил, что звуковая волна при падении болида вызвала вибрации зданий. Стёкла выбиты не были, однако произошёл сбой телефонной связи, по всей вероятности, из-за электромагнитных волн.

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