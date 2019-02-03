Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заинтересован в инвестировании в проекты по борьбе с изменением климата в Азербайджане, сказала Trend глава представительства ЕБРР в Азербайджане Ивана Дуарте.

«ЕБРР продолжает работу по достижению своих целей в области климатического финансирования, и 36 процентов его общих инвестиций в 2018 году были направлены на поддержку зеленой экономики. Эту тенденцию мы хотели бы повторить и в Азербайджане», — сказала она.

Дуарте отметила, что ЕБРР готов рассмотреть приемлемые проекты в различных секторах с упором на диверсификацию экономики.

Касаясь приоритетов ЕБРР по Азербайджану на 2019 год, глава представительства отметила, что необходимые направления для инвестирования определены в действующей страновой стратегии банка по Азербайджану.

Наряду с ненефтяным сектором, банк продолжает поддерживать и энергетический. Говоря о процессе выдачи кредита для LUKOIL Overseas Shah Deniz Ltd в рамках проекта «Шах Дениз-2», Дуарте отметила, что «проект был одобрен нашими акционерами, но еще не подписан».

Minval.az