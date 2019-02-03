Бакинское транспортное агентство (БТА) анализирует пропускную способность и интенсивность движения на центральных дорогах столицы, где установлены интеллектуальные камеры контроля за парковкой, и меняет дорожные знаки.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице агентства в социальной сети Facebook.

Согласно сообщению, благодаря работе камер, наблюдается постепенное устранение искусственных факторов, отрицательно влияющих на пропускную способность дорог.

В целях еще более эффективного управления парковкой меняются дорожные знаки на дорогах, где интенсивность движения транспортных средств меньше их пропускной способности. Так, на проспекте Азадлыг, улицах Бюльбюля, Самеда Вургуна, Диляры Алиевой, Рашида Бехбудова и Узеира Гаджибейли заменены в общей сложности 33 дорожных знака. В 19 местах знак 3.27 был заменен знаком 3.28.

Кроме того, установлены таблички, указывающие время суток, в течение которого действует знак (знак 7.5.4).

БТА сообщает, что аналогичные меры будут приниматься и на других улицах столицы. После анализа ситуации на дорогах, здесь планируется установка интеллектуальных камер контроля за парковкой.

Камеры будут установлены в общей сложности в 360 пунктах, сообщает агентство.

Minval.az