В Азербайджане будет сокращено количество документов, которые госорганы требуют у граждан для регистрации актов гражданского состояния.

Как пишет «Тренд», в связи с этим в пятницу в ходе пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента) были приняты изменения в Семейный кодекс.

Согласно действующему варианту, регистрация актов гражданского состояния осуществляется при предъявлении документов, подтверждающих факты, подлежащие регистрации, и личность заявителей.

Согласно изменениям, если есть возможность получить эти документы через электронные информационные системы, их не будут требовать у гражданина.

Цель этих изменений – в связи с исполнением «Национального плана деятельности по поощрению открытого правительства на 2016-2018 годы» обеспечить сокращение количества требуемых официальных документов и справок.

Minval.az