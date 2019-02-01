Территориальная целостность Азербайджана не была, не является и не будет предметом переговоров, заявил президент Ильхам Алиев.

«Нашей основной задачей является урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Азербайджан укрепляет свои позиции в данном направлении с правовой, политической и всех других точек зрения. Наша территориальная целостность никогда не была, не является и никогда не будет предметом переговоров», — сказал глава государства, выступая в пятницу на республиканском собрании, посвященном Дню азербайджанской молодежи.

По его словам, территориальная целостность Азербайджана признана во всем мире, и в последние годы в данном направлении предприняты дополнительные шаги.

«Территориальная целостность Азербайджана поддерживается и международными организациями. Суверенитет, неприкосновенность границ Азербайджана и его территориальная целостность отмечена отдельным пунктом в документе о приоритетах сотрудничества с ЕС. Решения принятые такими международными организациями, как ООН, Движение неприсоединения, ОИС, ОБСЕ и другие, укрепляют нашу позицию», — сказал И. Алиев.

Глава государства добавил, что параллельно Азербайджан увеличивает свою экономическую и военную силу.

«Апрельские бои и успешная Нахчыванская операция, проведенная в прошлом году, показали нашу силу и профессионализм. Мы освободили стратегические высоты, мы контролируем стратегические коммуникации. Все это создает важную почву для урегулирование конфликта. поэтому мы будем продолжать свою политику. Мы должны быть еще сильнее и мы становимся сильнее», — сказал И. Алиев.

Minval.az