На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса спикер Октай Асадов сделал депутатам предупреждение.

Как сообщает Report, спикер призвал депутатов относиться более ответственно к своей работе.

«Некоторые депутаты приходят на заседание в первую половину дня, а во вторую — отсутствуют. Здесь все равны. Никого не принуждали становиться депутатом. Это наша основная работа. Заседания Милли Меджлиса бывают 3-4 раза в месяц. Каждый должен участвовать на заседаниях. Уважительная причина может быть у каждого. Бывает так, что кто-то присутствует на заседаниях в первой половине дня, а во вторую — отсутствует. Сколько можно говорить об этом? Это уже неуважение», — подчеркнул О.Асадов.

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