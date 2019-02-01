Процесс карабахского урегулирования потребует времени, с тем, чтобы были удовлетворены все стороны конфликта, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Предстоит долгий путь. Не может быть так, чтобы только одна сторона была удовлетворена. Необходимо использовать возможности Минской группы ОБСЕ», — сказала А.Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Берлине в пятницу. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Очень важна готовность сторон вокруг соглашений о компромиссах и достижения урегулирования», — добавила канцлер Германии.

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