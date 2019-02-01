Устранен фактор, препятствующий признанию водительских удостоверений Азербайджана за границей.

Как сообщает Report, проект поправок в законодательство в связи с этим был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Так, информация в водительских удостоверениях будет дублироваться на английском языке. Находящиеся в настоящее время в использовании водительские удостоверения содержат буквы «ə», «ğ», «ö», «ü», которых нет в латинском алфавите, что препятствует признанию водительских прав за границей.

Проект был вынесен на обсуждение и принят.

Minval.az