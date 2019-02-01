B бакинском метрополитене впервые принялись за внедрение системы обеспечения передвижения пассажиров в колясках — людей с ограниченными физическими возможностями. Работы проводятся в соответствии с объявленным в сентябре 2018 года социальным проектом ЗАО «Бакы Метрополитени», говорится в сообщении пресс-службы бакинского метрополитена.

Согласно информации, созданная рабочая группа изучила мировой опыт и возможности Бакметрополитена, затем было проведено пробное передвижение под землей гражданки с ограниченными возможностями Джамили Мамедли. По результатам пробной поездки решено, что людей с ограниченными физическими возможностями в метро будут сопровождать его работники — от входа в станцию метрополитена до выхода из станции назначения.

Предварительно такие граждане будут уведомлять метрополитен о намерении проехать в нем, обратившись по телефону или специально созданной интернет-программе, которую надо будет загрузить в телефон в качестве приложения. B головных вагонах типа 81-717/714 для пассажиров в колясках начали выделять специальные места рядом с кабиной для машинистов. Изначально эти вагоны для перевозки людей в колясках не предназначены. Так как станции метрополитена, построенные до 2016 года (Красная и Зеленая линии) не предназначались для людей с ограниченными возможностями, установка лифта в них невозможна. Люди в колясках будут передвигаться в специальных, выбранных и закупленных за рубежом устройствах, способных везти на эскалаторе неподвижных пассажиров. Устройство будет управляться специально обученным работником метрополитена. Группа таких работников проходят сейчас обучение.

Построенная после 2016 года Фиолетовая линия метро предназначена также для людей с ограниченной подвижностью. На станциях «Мемар Аджеми» и «Автовокзал» установлены лифты для перевозки таких пассажиров.

B основном технические проблемы решены, в скором времени проект начнет работать, говорится в сообщении.

Minval.az