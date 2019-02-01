Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева открыла в пятницу в Хатаинском районе Баку детский сад №6 Министерства внутренних дел.

Первый вице-президент разрезала ленту, символизирующую открытие детского сада.

Министр внутренних дел Рамиль Усубов информировал первого вице-президента о том, что в детском саду, строительство которого началось в декабре 2017 года, будут действовать четыре азербайджаноязычные и три русскоязычные группы, в которых будут воспитываться, в основном, дети полицейских роты быстрого реагирования.

140 детей 1,5-5-летнего возраста будут также обучаться английскому языку.

Minval.az