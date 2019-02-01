«Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение снизить учетную ставку на 0,5 п.п., с 9,75% до 9,25%».

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Эльман Рустамов заявил сегодня на пресс-конференции.

26 декабря прошлого года руководство структуры приняло решение сохранить неизменными параметры процентного коридора. Согласно решению, учетная ставка была сохранена на уровне 9,75%, верхний предел процентного коридора установлен на уровне 11,75%, нижний предел — 7,75% (± 2% симметричный диапазон).

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