«В Азербайджане высказывания о девальвации несерьезны. Все прогнозы построены на макроэкономической стабильности».

Об этом на проведенной сегодня пресс-конференции сообщил председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

«Платежный баланс Азербайджана в прошлом году был профицитным. Активы Государственного нефтяного Фонда Азербайджана увеличились на 3 млрд долларов. В текущем году есть достаточно ресурсов для обеспечения макроэкономической стабильности. В этом году ситуация с макроэкономической точки зрения схожа с 2018 годом. Первый год, как действуют фискальные правила. В этом году на валютный рынок Азербайджана будет осуществлен трансферт в размере 6,8 млрд долларов. Влияние цены нефти значительно ограничено. Основная политика базируется на низкой инфляции, идеологии устойчивого курса», — цитирует его Репорт.

Minval.az