Вирус H1N1 выявлен у 16 человек в Азербайджане, заявил главный эпидемиолог республики Ибадулла Агаев.

Он отметил, что факт наличия у этих граждан вируса подтвержден как Противочумной станцией Минздрава республики, так и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Никто из заболевших не помещен в больницы, и все они здоровы, приводит его слова Sputnik Азербайджан.

Представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи заявила о выявлении в республике вируса H1N1, однако уточнила, что этот вирус не является свиным гриппом.

«Сейчас в мире, в том числе в Азербайджане, как и каждый год, распространены сезонные гриппы (A/H1N1)», -цитирует ее слова Репорт.

По ее словам, вид вируса, называемого A/H1N1, существует 10 лет.

«Но это не свиной грипп, а обычный сезонный грипп. То есть этот вирус уже даже не называется свиным гриппом. Свиной грипп – это вид гриппа, который сначала поражал свиней, поэтому он и называется «свиным». Затем этот грипп перешел на людей. После того, как грипп стал распространяться уже среди людей, то есть стал переходить от человека к человеку, он стал именоваться сезонным гриппом. Последний факт пандемии в мире был в 2009 году. Последнюю пандемию вызвал İnf A(H1N1). Наблюдаемые ежегодно сезонные гриппы вызывают вирусы A/H1N1 и A/H3N2, сезонный грипп есть и сейчас», — отметила Ханде Харманджи.

По ее словам, «не стоит актуализировать вопрос о распространении в ряде стран свиного гриппа». Для защиты от вирусов нужно следовать правилам гигиены, добавила представитель ВОЗ в Азербайджане.

Minval.az