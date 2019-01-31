Со 2 февраля Бакинский зоологический парк временно закрывается в связи с интенсивностью ремонтно-строительных работ.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в парке, все животные на период ремонтных работ будут переселены в специально созданные временные вольеры.

В рамках осуществляемых ремонтных работ предусмотрено расширение территории парка, превращение его в более комфортное пространство для посетителей, улучшение условий содержания животных, а также сдача в эксплуатацию на территории различных развлекательных объектов. В результате работ по реконструкции территория зоопарка будет расширена вдвое. Для обеспечения обитания животных в условиях, более близких к природным, а также организации комфортного, доставляющего удовольствие отдыха для жителей и гостей нашего города в зоопарке будет создана более естественная среда. Животные будут содержаться в условиях, соответствующих стандартам Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

Зоопарк превратится в центр обучения, исследования и консервации, в котором все целевые группы общества смогут получить информацию о животных и природной экосистеме, в частности, об уникальной природе Азербайджана. В деятельности зоопарка особое значение будет уделено осуществлению программ, направленных на повышение уровня знаний детей и молодежи о природе и ее охране. В новом зоопарке будут созданы все необходимые условия для просвещения и комфортного отдыха всех посетителей, а также лиц с физическими недостатками.

Отметим, что в связи с ремонтом Бакинского зоологического парка, функционирующего более 80 лет, были адресованы многочисленные обращения вице-президенту Фонда Гейдара Алиева, учредителю и руководителю Общественного объединения IDEA Лейле Алиевой, которая активно участвует в процессе защиты окружающей среды и охраны животных.

Minval.az