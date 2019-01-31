Сообщение Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) о заражении в Азербайджане 16 человек вирусом А/H1N1 (свиной грипп) не соответствует действительности, говорится в сообщении министерства здравоохранения.

В министерстве сообщили, что оно не отправляло образцов в референс-лабораторию ВОЗ.

«Поэтому мы не можем сказать, откуда взялась эта информация. Азербайджанский офис организации также сказал, что информация о заражении 16 человек свиным гриппом является ложной. ВОЗ по этому поводу сделает более подробное заявление», — сказали в минздраве.

Minval.az