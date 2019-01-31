Если кто-то в Азербайджане совершает богослужение в соответствии с календарем, который не утвержден Управлением мусульман Кавказа, значит, данный гражданин уже «отравлен», попал под влияние чуждой идеологии.

Об этом, как сообщает «Тренд», в четверг в ходе семинара-совещания на тему «Религиозная и идеологическая безопасность» сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Сеявуш Гейдаров.

Гейдаров сказал, что обряды самобичевания противоречат исламу.

«Поэтому сегодня в области религии необходимо выполнять указания официального духовенства. Порой во время проведения богослужений используются календари, составленные в других странах. Это крайне опасно», — сказал Гейдаров.

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