В Азербайджане внесены изменения в военную подготовку студентов гражданских высших учебных заведений по программе офицеров запаса.

Соответствующие решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов, сообщает в четверг Trend.

Согласно решению, отменена первая часть (военная подготовка студентов гражданских высших учебных заведений по программе офицеров запаса осуществляется в целях подготовки офицеров запаса для Вооруженных сил Азербайджана) решения Кабинета министров от 27 февраля 1999 года «Об утверждении положения о военной подготовке студентов гражданских высших учебных заведений по программе офицеров запаса».

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