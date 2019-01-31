Азербайджанский полузащитник Амит Гулузаде находился на просмотре в клубе «Челик» из Боснии и Герцеговины.

Как передает «Азериспорт», футболист успешно прошел просмотр, и главный тренер команды Аднан Орнек хотел оставить его в составе. Однако этот переход не состоялся в связи с тем, что руководство «Челика» не смогло прийти к согласию с одним из легионеров в вопросе расторжения контракта. В связи с тем, что в боснийской лиге существует лимит на легионеров (максимум могут играть четверо), переход Гулузаде в «Челик» сорвался.

В настоящее время хавбек, последним клубом которого была «Дрита» (Косово), рассматривает другие предложения.

Minval.az