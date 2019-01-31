Трудно понять логику г-на Пашиняна, потому что краеугольным камнем переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, ведущихся под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, является именно вывод вооруженных сил Армении с оккупированных ими территорий Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по поводу высказывания премьер-министра Армении в духе того, что «в карабахском вопросе мы не будем обсуждать мир в обмен на возвращение территорий».

«Этого требуют 4 известные резолюции Совета Безопасности ООН и практически все документы, принятые международными организациями по урегулированию конфликта. В данной связи возникает вопрос: следует ли рассматривать подобную позицию г-на Пашиняна как его отказ от переговоров?» — говорится в заявлении.

Minval.az