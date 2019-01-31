Отныне все владельцы смартфонов на базе Android (версия 5.0 и выше), а также iPhone (версия iOS 9.0 и выше) могут скачать официальное мобильное приложение Buta Airways.

Приложение представляет простой и удобный пользовательский интерфейс, доступный на трех языках – азербайджанском, русском и английском.

В мобильном приложении можно приобрести авиабилеты по любым направлениям авиакомпании, управлять бронированием уже приобретенных авиабилетов, и добавлять дополнительные услуги, зарегистрироваться на свой рейс, а также посмотреть расписание полетов.

Также в приложении есть информация по базовым правилам авиакомпании и путеводитель по городам, куда выполняет рейсы Buta Airways.

Приложение также предусматривает онлайн-обращение в службу поддержки пассажиров. В колцентр можно обратиться по телефону или написав через WhatsApp, либо непосредственно в самом приложении через услугу Онлайн-обращение.

Скачать приложение для iOS можно в AppStore: https://itunes.apple.com/gb/app/buta-airways/id1435152673?mt=8 , для Android – в Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=az.butaairways.app

Вопросы касательно работы приложения, а также пожелания разработчикам можно направлять по электронной почте [email protected]

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года, первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer E-190.

Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев и выполняет рейсы в наиболее востребованные направления.

Следить за новостями и обновлениями можно на официальных страницах Buta Airways в социальных сетях:

Minval.az