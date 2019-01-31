Российское АО «Метровагонмаш» (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») и ЗАО «Бакинский метрополитен» заключили договор на поставку в столицу Азербайджана 30 вагонов модели 81-765.Б/766.Б, сообщает Trend со ссылкой на холдинг.

В соответствии с договором, в срок до конца 2019 года для бакинского метро будут построены шесть поездов. В каждом составе будет два головных моторных вагона с кабиной управления и три промежуточных моторных вагона.

Договор подписали генеральный директор АО «Метровагонмаш» Борис Богатырев и председатель ЗАО «Бакинский Метрополитен» Заур Гусейнов. Первая поставка новых вагонов в Баку планируется во втором квартале текущего года.

Бакинскую подземку пополнят новые вагоны, которые выпускаются мытищинским заводом с 2017 года. По сравнению с подвижным составом предыдущих моделей, поезда имеют расширенные дверные проемы. Обеспечивается сквозной проход через весь состав.

В поездах 81-765.Б/766.Б используется новая система светового оповещения об открытии и закрытии дверей. Конструкция обладает хорошей шумо- и теплоизоляцией, вагоны оснащаются системами кондиционирования и вентиляции, розетками для зарядки электронных устройств пассажиров. В салонах головных вагонов предусмотрены площадки для размещения колясок и велосипедов.

Для бакинских вагонов разработана оригинальная цветографическая схема, используется адаптированная к местным условиям информационная система.

Minval.az