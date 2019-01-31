Состоялось очередное заседание комиссии, функционирующей в министерстве труда и социальной защиты населения в связи с исполнением соответствующего указа президента Азербайджана Ильхама Алиева и принято решение о выдаче единовременных выплат еще 954 наследникам 661 военнослужащего-шехида.

Об этом Report сообщили в министерстве.

На основе принятого решения их список был направлен в соответствующую структуру для осуществления выплат. Единовременная выплата в размере 11000 манатов будет перечислена на банковский счет, уведомление об этом будет отправлено посредством sms на номер телефона, который был указан при подаче документов.

Таким образом, до сих пор принято решение о выдаче единовременных выплат 5144 наследникам 3758 шехидов, из них 4200 наследникам 3100 шехидов уже выплачены эти суммы.

Minval.az