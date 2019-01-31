Мамед Эмин Расулзаде родился 31 января 1884 года в посёлке Новханы близ Баку в семье муллы. Несмотря на свою религиозность, отец Мамед Эмина отдал его в светскую русско-татарскую школу, директором которой был С. М. Ганизаде. Окончив школу, Мамед Эмин продолжил учёбу в Бакинском техническом училище. В 1902 году Мамед Эмин создал среди учащихся мусульманскую молодёжную организацию «Мусават» («Равенство»). В 1903 году вышла его первая статья о чистоте родного языка в газете «Шарги-Рус» («Русский Восток») — единственной в России газете, издававшейся на тюркском языке.

В 1904 году он вместе с Миргасаном Мовсумовым и Мамед Гасаном Гаджинским основал мусульманскую социал-демократическую организацию «Гуммет», ставшую автономной частью РСДРП. Был главным редактором партийных газет «Гуммет», «Текямул», «Йолдаш». Также писал статьи для непартийных газет «Иршад» и «Терегги», издаваемых Ахмед-беком Агаевым. Во время революции 1905 года Расулзаде активно сотрудничал с кавказскими большевиками — Сталиным, Наримановым, Азизбековым. Находился под наблюдением полиции в связи со своей революционной деятельностью.

Расулзаде, помимо политических работ, писал стихи и пьесы. В 1908 году была поставлена его пьеса «Гаранлыгда ишыглар» («Огни во тьме»), завершена работа над другой пьесой — «Неожиданная беда».

В 1909 году выехал в Персию, где участвовал в революционных событиях, был одним из создателей Демократической партии. Был редактором партийной газеты «Ирани-Ноу» (Новый Иран). В 1911 году после подавления иранской революции был вынужден уехать в Турцию. Сотрудничал с журналом «Турк юрду».

В 1913 году после объявления амнистии по случаю 300-летия династии Романовых, вернулся в Баку. Оставил свою старую партию «Гуммет» и стал создателем новой партии «Мусават» («Равенство»), которая сочетала пантюркистские, панисламистские и социалистические идеи. С 1915 года возглавлял издание газеты «Ачыг Сёз» («Ясное Слово») — фактически орган партии «Мусават»; выступал за войну до победного конца, за расширение прав и свобод мусульман Закавказья.

После Февральской революции 1917 года участвовал в работе Кавказского мусульманского съезда, проходившего в апреле в Баку, и первого Всероссийского мусульманского съезда, прошедшего в мае 1917 в Москве. По предложению Расулзаде было принято постановление о необходимости федеративного устройства России.

После объединения партии «Мусават» с Тюркской партией федералистов в июне 1917 на 1-м съезде Тюркской демократической федеративной партии «Мусават» (26 — 31 октября, Баку) избран председателем её ЦК. В принятой съездом программе говорилось, что формой государственного устройства России должна быть федеративная демократическая республика, основанная на принципах национально-территориальной автономии.

Был избран во Всероссийское учредительное собрание в Закавказском избирательномй округе по списку № 10 (Мусульманский национальный комитет и Мусават), после прекращения его работы большевиками 6 января 1918 года переехал в Тифлис и стал членом Закавказского Сейма, провозгласившего независимость Закавказья. Возглавил Азербайджанский национальный совет, объявивший о создании независимой Азербайджанской Республики просуществовавшей с 1918 по 1920 год. Расулзаде является основателем Бакинского Государственного Университета (БГУ).

После установления Советской власти в Азербайджане (28 апреля 1920), покинул Баку, скрывшись в горной деревне. Был арестован ЧК и посажен в бакинскую тюрьму, но освобождён благодаря заступничеству Сталина и направлен в Москву, где работал в наркомате национальностей.

В 1922 году эмигрировал из РСФСР, выехав через Финляндию в Турцию. Издавал газету «Ени Гафгазия» («Новый Кавказ») и журнал «Одлу юрд» («Страна огней»).

В 1931 году уехал из Турции. Жил в Польше, где женился на Ванде, племяннице польского диктатора Пилсудского.

С 1940 года жил в Румынии.

В годы Второй мировой войны Расулзаде установил контакты с нацистской Германей. Весной 1942 года Расулзаде вместе с другими членами азербайджанской эмиграции прибыл в Берлин для переговоров. Летом 1942 года после длительных переговоров он встал во главе азербайджанского представительства в Германии, при этом он настаивал на официальном признании в будущем со стороны Германии независимости освобожденных ею от советской власти закавказских республик, включая Азербайджан. Однако германские власти действовали уклончиво в этом вопросе, в связи с чем в конце 1942 года Расулзаде покинул Германию, а на первые позиции в эмигрантской азербайджанской среде в Германии вышли его политические оппоненты.

Мамед Эмин Расулзаде, страдающий сахарным диабетом, скончался 6 марта 1955 года в Анкаре в возрасте 71 года.

Свидетели утверждают, что перед смертью он три раза произнес священное для него слово «Azərbaycan».

Славный сын Азербайджанского народа похоронен на кладбище «Асри» в Анкаре.

Обращение Расулзаде к азербайджанскому народу по случаю 35-летия образования Азербайджанской Демократической Республики. Перевод обращения великого лидера азербайджанского народа на русском языке:

Дорогие сограждане!

Пользуясь возможностью, предоставленной радиостанцией «Голос Америки», обращаюсь к Вам сегодня, 28 мая — в самый великий день для Азербайджана. После 100-летней царской кабалы, ровно 35 лет назад Азербайджанский Национальный совет объявил всему миру о Независимости Азербайджанской Республики. Если народ Азербайджана, задолго до этой даты доказал, то что является единой нацией, начиная с этой даты он создал свое государство и заявил о его независимости. Обладающая единым культурным наследием, наша Родина сделала значимые шаги в политической сфере.

Самой кровавой борьбой за независимость стала борьба против Российского царизма в начале XIX столетия. Эта борьба, полная героизма, длилась до тридцати лет, а смерть Джавад хана в бою за Веру и Родину в 1804 году в Гяндже стала дастаном в народе. «Умрем, но не свернем с пути» – это самый священный лозунг истинных патриотов.

Объявив свою независимость 28 мая 1918 года, Азербайджан превратил этот естественный результат истории в реальное дело. В то же время, он воспринял актуальные и великие лозунги века, и, приведя формулу «Каждая нация в праве сама определять свою судьбу» в соответствие с общенародным мнением и желанием, объявил о своей независимости.

Азербайджанское правительство, основанное на идеи независимости, за короткий отрезок времени проделало огромную работу в стране. В Азербайджане, где последние 100 лет запрещалось несение воинской службы, была создана армия. Были приведены в порядок офицерские силы и силы безопасности страны, в которой при царизме азербайджанцы даже близко не допускались к управлению государством. Правительство принялось за коренные преобразования в социальной сфере, разработало законы для передачи земли крестьянам, предприняло меры по защите прав рабочих. За короткий период правительство дало народу образование, объявило тюркский язык государственным, открыло средние и высшие учебные заведения.

Депутаты создали режим с ответственным правительством по типу западноевропейских демократий. Власть находилась в руках Национального Меджлиса (парламента). Без доверия парламента, ни одно правительство не могло находиться у власти. В стране царила полная свобода. Тогда и речи быть не могло о терроре, существующем ныне, в советский период. И люди, и регионы жили в мире и благополучии. Двери Родины не были закрытыми для всего мира, как они закрыты сейчас. Каждый азербайджанец мог побывать там, где хотел.

Были созданы дружественные отношения с соседними странами и европейскими государствами. Со многими нациями имелись торговые, экономические отношения. В результате всего этого независимость нашей Республики была признана европейскими государствами и Соединенными Штатами Америки. Вслед за ними многие другие государства признали нашу Независимость. Турция и Иран построили с Азербайджаном дипломатические отношения. Между ними и Азербайджаном были подписаны договора о дружбе и братстве.

12 января 1920 года стал днем признания Республики, который от души праздновал народ Азербайджана. Это был воистину большой праздник. Ибо с этого дня вопрос Азербайджана прекратил быть внутренним делом России, и превратился в межнациональный вопрос.

В нашей стране воцарилась идея свободы и независимости, воспетая славными мыслителями, деятелями нашей культуры, и с одобрением встреченная мировой демократией. Призрак тирании и покорности, угнетавший нас 100 лет, был изгнан.

Но, увы, испытания на этом не завершились!

Кровавая царская тирания сменилась еще более кровавым гнетом большевизма. Дитя свободы — наша независимость была растоптана под ногами красных захватчиков. Кровь залила сопротивляющуюся страну.

28 апреля, месяц назад, советские пропагандисты представили вам этот кровавый захват, как достижение свободы и независимости. Советский строй, представленный вам, как самый свободный и демократический режим, на деле является самым жестоким и лживым тираническим режимом. Если бы у вас была возможность сравнить, вы сами увидели насколько это является правдой.

Пусть те, кто отнял нашу свободу, если они не боятся народа, поднимут железный занавес и объявят свободу. Но они не смогут этого сделать. Ибо тогда все встанет на свои места. А они как летучие мыши, боятся солнца.

Азербайджан и наряду с ним все республики Кавказа завоевали свою истинную свободу и независимость в мае 1918 года. Но в 1920 году эта свобода и независимость была потоплена в крови огнем превосходящих сил Красной российской армии.

В этой борьбе, полной трагичности и героизма, десятки тысяч граждан стали шехидами. Нации Кавказа, защищавшие в 1920 году свое право на независимость, вот уже 33 года различными средствами ведут свою борьбу.

В этой борьбе, временами обретавшей еще больший драматизм, даже некоторые граждане, когда-то обманувшиеся на лживые коммунистические лозунги, сегодня перешли на фронт истинных националистов и патриотов. Эмигранты, вынужденные в результате иностранной оккупации перебраться в другие государства, доводят до сведения общественной мысли всего мира правду об этой борьбе за национальную независимость.

Не стоит здесь говорить о тех трудностях, которые выпали на нашу долю в этом деле. Однако стоит отметить, что разъяснение миру того, что нации, попавшие под руку коммунистического режима Советов, превращаются в сообщества рабов, не имеющих элементарных прав, не было столь сложным. Благо, что события помогали нам в этом.

Мир начинает видеть советские реалии. Мир, который, несмотря на прошедшие 8 лет с окончания войны, все еще не может прийти в успокоение, уже понимает суть вопроса. Ему известно, что пока коммунисты, отрицающие права и свободы человека, крепко стоят на ногах, и желают раздуть огонь революции по всему свету, на земле никогда не будет мира и порядка.

Свобода – это общемировая идея. Если останется хоть один закабаленный человек, хоть одна угнетенная нация, миру не видать истинной свободы и безопасности.

Самоопределение кавказских народов, занявших в мае 1918 года достойное место на фронте наций, требующих свободы, отныне тесно переплелось с самоопределением всех остальных свободных наций. Советский диктатор Сталин, утверждавший, что отделение от России является реакцией, а отделение от других – революцией, скончался, но его двуличная система — сталинизм все еще существует. Эта система изо дня в день все больше сталкивается с реалиями мира, истиной и ложью.

Несомненно, однажды правда засияет, и победит тот, кто на стороне свободы, принципа Объединенных Наций и прав человека. Это солнце победы вновь подобно 28 маю 1918 года взойдет над нашей любимой Родиной, угнетаемой красным деспотизмом. Нисколько в этом не сомневайтесь.

Граждане! Передаю приветствия от всех нас, кто с трехцветным знаменем независимости на своей груди живет здесь, всем вам, живущим там под различными страхами и угрозами, но с любовью к независимости. Преклоняюсь перед всеми шехидами, пожертвовавшими своими жизнями за независимость, обретенную 28 мая, и хочу произнести словами поэта те строчки, которые, несмотря на великое национальное горе, всегда объединяют нас:

Ты наш пока бьются наши сердца, навеки ты нам дан,

Живи и здравствуй родная страна, наш славный Азербайджан!

28 мая 1953 года.

Радио «Голос Америки».

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