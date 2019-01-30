Обратившись с письмом в министерство иностранных дел Азербайджана, гражданин Украины Константин Андриюк попросил исключить его имя из списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

К.Андриюк, заявивший, что уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в рамках международно признанных границ, также подчеркнул, что впредь воздержится от незаконных визитов на оккупированные территории Азербайджана.

Он в то же время попросил разрешения для совершения в дальнейшем визита в нашу страну.

Обращение К.Андриюка рассмотрели в соответствующем порядке и приняли решение исключить его имя из списка нежелательных лиц.

Minval.az