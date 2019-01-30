По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева, продолжается деятельность в сфере повышения боеготовности и улучшения социально-бытовых условий личного состава Военно-воздушных сил (ВВС).

Как сообщает МО АР, руководящий состав Министерства обороны принял участие в открытии новых жилищных комплексов, построенных на территории воинских частей ВВС, дислоцированных в прифронтовой зоне и ознакомились здесь с созданными для военнослужащих условиями.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов осмотрел солдатские казармы, столовые, классные комнаты, медпункты, кухни, прачечные, склады, а также другие служебные и административные объекты и ознакомился с качеством выполняемых здесь работ.

Министр обороны провел осмотр боевой техники, имеющейся на вооружении воинских частей, и поставил соответствующие задачи перед командованием.

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