Правительство Армении даже не обсуждает формулу «территории в обмен на мир» в карабахском урегулировании. Об этом в беседе с журналистами заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, что он продолжает политику Левона Тер-Петросяна и обсуждает вопрос сдачи территорий.

«Мы не можем обсуждать формулу «территории в обмен на мир». Наше правительство ведет такую политику по Карабаху, которую ни одно из предыдущих правительств не вело, и проводить параллели (между прежними и новыми властями) — полное заблуждение», – заявил он, комментируя неофициальную информацию о том, что нынешнее правительство продолжает внешнеполитический курс первого президента Левона Тер-Петросяна.

Говоря о продолжении переговоров по карабахскому вопросу, Пашинян заявил, что этим занимаются министры иностранных дел.

«Мы с Ильхамом Алиевым говорили, что министры работают в этом направлении, вместе с сопредседателями они представят рекомендации, и мы обсудим их», – передает «Спутник» слова Пашиняна.

Пашинян также подчеркнул, что в Давосе переговоров с Ильхамом Алиевым не было, были неофициальные общения, во время которых происходил обмен мнениями.

Minval.az