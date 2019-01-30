После принятия министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана плана мероприятий по снижению отрицательного влияния на окружающую среду пластиковых отходов начнется поэтапное исполнение мер с участием всех заинтересованных сторон.

Об этом, как пишет «Тренд», в среду сказал заведующий сектором министерства Мехман Набиев.

В плане мероприятий указаны предложения по ограничению использования небольших полиэтиленовых пакетов, продаже в магазинах этих пакетов, и полному запрету пакетов, которые имеют очень легкий вес.

«Международный опыт показывает, что после того, как эти пакеты станут платными, потребность в них сокращается примерно на 95 процентов. Но продажа этих пакетов в магазинах не единственный способ сокращения их использования. Также предусматривается мероприятия по расширению производства альтернативных материалов, то есть пакетов из бумаги, мешковины и т.д», — сказал Набиев.

Minval.az