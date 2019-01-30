Власти Азербайджана передали Турции сторонника течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ) Ибрагима Э., возглавлявшего типографию преступной структуры в этой стране.

По информации “Анадолу”, Ибрагим Э. считался одним из ответственных лиц течения Гюлена в Азербайджане.

В возглавляемой им типографии печаталась газета сторонников FETÖ.

Ибрагим Э. был на днях доставлен авиарейсом в Стамбул в сопровождении двух сотрудников полиции Азербайджана.

Затем сторонника Гюлена доставили в Анкару, где в его отношении продолжается уголовное дело.

Minval.az