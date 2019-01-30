К концу 2019 года в Азербайджане будет налажено производство запчастей для автомобилей «Khazar».

Об этом сказал директор автомобильного завода «Хазар» Эмин Ахундов на конференции, посвященной итогам исполнения «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах».

По словам Ахундова, в настоящее время речь идет о производстве определенной части запчастей в стране.

Говоря об итогах прошлого года, директор завода отметил, что за этот период было произведено свыше тысячи автомобилей, 95 процентов из которых нашли своих покупателей.

При этом, по словам Ахундова, если 40 процентов автомобилей купили государственные структуры, то 60 процентов — население, что по его мнению, говорит о конкурентоспособности автомобилей.

Minval.az