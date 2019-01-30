Кража медного барельефа со стены дома в Новханы, в котором родился создатель Азербайджанской Демократической Республики (АДР) Мамед Эмин Расулзаде, затем восстановление поочередно государством двух мраморных барельефов с неграмотной надписью и без указания заслуг Расулздаде вызвало недовольство политэмигрантов. Проживающие в Европе азербайджанцы обсуждают возможность воздвижения памятника Расулзаде на свои деньги в Азербайджане, или же установить скульптуру вне страны.

Председатель Центра азербайджанской культуры в Стокгольме, режиссер документальных фильмов, аккредитованный в МИД и парламенте Швеции журналист Рахим Телман Садыгбейли сообщил в агентству «Туран» о том, что он и его друзья смогут выполнить задуманное в короткое время, они готовы начать кампанию. Политэмигранты имеют опыт такой деятельности. Несколько лет тому назад в Германии азербайджанцы восстановили надгробный камень на могиле одного из командиров азербайджанских легионеров периода Bторой мировой войны Дудандинского.

Альтернативой Азербайджану может быть Финляндия, где Расулзаде провел часть своей жизни в эмиграции. «Bозможно, мы с друзьями примемся за деятельность в этом направлении», — добавил он.

Minval.az